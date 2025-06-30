Названы три знака зодиака, которых ждет резкий поворот судьбы в конце лета

— Если вы долго ждали свою вторую половинку, не теряя веры в любовь — готовьтесь: все возможно. На вашем пути может появиться человек, с которым не нужно будет играть роли, притворяться сильнее или лучше, чем вы есть, — отметила Панина в беседе с порталом Rsute.