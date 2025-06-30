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WSJ: на Украине наблюдается старение армии

Из-за возраста солдаты ВСУ тяжело переносят пребывание в окопах.

Источник: Аргументы и факты

На Украине наблюдается старение армии, пишет американское издание The Wall Street Journal.

В материале подчёркиваются, что из-за возраста солдаты Вооружённых сил Украины с трудом «переносят пребывание в окопах».

По данным газеты, большинство украинских военных относятся к возрастной категории от 40 до 45 лет.

«Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста. Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — говорится в публикации.

Ранее российский сапёр с позывным Фет рассказал, что в рядах ВСУ есть «абсолютно сумасшедшие сапёры», которые с помощью противотанковых мин минируют тела погибших солдат.

Штурмовик РФ с позывным Лек заявил, что желание принимать участие в боевых действиях у принудительно мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины «равно нулю». Он подчеркнул, что мобилизованные украинцы обладают нулевым уровнем подготовки.