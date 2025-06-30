На Украине наблюдается старение армии, пишет американское издание The Wall Street Journal.
В материале подчёркиваются, что из-за возраста солдаты Вооружённых сил Украины с трудом «переносят пребывание в окопах».
По данным газеты, большинство украинских военных относятся к возрастной категории от 40 до 45 лет.
«Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста. Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — говорится в публикации.
Ранее российский сапёр с позывным Фет рассказал, что в рядах ВСУ есть «абсолютно сумасшедшие сапёры», которые с помощью противотанковых мин минируют тела погибших солдат.
Штурмовик РФ с позывным Лек заявил, что желание принимать участие в боевых действиях у принудительно мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины «равно нулю». Он подчеркнул, что мобилизованные украинцы обладают нулевым уровнем подготовки.