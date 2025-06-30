В штате Айдахо бушует огонь: пожарные, пытаясь ликвидировать пламя, получили пулевые ранения

В американском штате Айдахо начался пожар. Пожарные выехали на вызов для ликвидации огня. Однако, помимо пожара, им предстояло столкнуться со стрельбой. В результате несколько сотрудников пожарной бригады получили ранения, передает телеканал CNN.
По имеющимся сведениям, в штате начался лесной пожар. Как уточняется в материале, пожарные получили пулевые ранения во время попытки его ликвидации. Из-за стрельбы им пришлось отложить борьбу с огнем. Жителей штата призвали укрыться.
«Несколько пожарных получили огнестрельные ранения в ходе тушения лесного пожара в Кер-д’Алене в штате Айдахо, сообщил начальник пожарной охраны Пэт Райли», — сказано в сообщении.
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