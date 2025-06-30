Скрытая угроза: пляж у станции «Чайки» во Владивостоке признан опасным для купания

Сотрудники МЧС, полиции, административной комиссии и органов опеки провели профилактическую акцию на пляже в районе станции «Чайка» во Владивостоке. Место считается потенциально опасным для купания — здесь торчит арматура, много острых камней, а также отмечаются сильные течения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС.
Во время рейда специалисты провели разъяснительные беседы с находившимися на пляже подростками без сопровождения взрослых, а также раздали памятки по правилам безопасного отдыха у воды.
С начала купального сезона в Приморье уже погибли пять детей. Власти напоминают родителям о необходимости следить за своими детьми и не оставлять их на водоёмах без присмотра.
Напомним, в Приморье принят закон, направленный на усиление мер безопасности детей вблизи водоёмов. Согласно нововведениям, детям младше 14 лет запрещается купаться и находиться у воды без сопровождения взрослых, даже если они умеют плавать.