Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скрытая угроза: пляж у станции «Чайки» во Владивостоке признан опасным для купания

Полиция и спасатели предупреждают об ответственности родителей.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники МЧС, полиции, административной комиссии и органов опеки провели профилактическую акцию на пляже в районе станции «Чайка» во Владивостоке. Место считается потенциально опасным для купания — здесь торчит арматура, много острых камней, а также отмечаются сильные течения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС.

Во время рейда специалисты провели разъяснительные беседы с находившимися на пляже подростками без сопровождения взрослых, а также раздали памятки по правилам безопасного отдыха у воды.

С начала купального сезона в Приморье уже погибли пять детей. Власти напоминают родителям о необходимости следить за своими детьми и не оставлять их на водоёмах без присмотра.

Напомним, в Приморье принят закон, направленный на усиление мер безопасности детей вблизи водоёмов. Согласно нововведениям, детям младше 14 лет запрещается купаться и находиться у воды без сопровождения взрослых, даже если они умеют плавать.