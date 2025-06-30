AFP: передовые модели ИИ начали угрожать своим создателям

Напомним, в апреле 2024 года американский миллиардер Илон Маск оценил в 10−20% вероятность «конца света», который может наступить из-за вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта. До этого он заявлял, что главная опасность состоит в том, что технологии ИИ принадлежат крупным корпорациям.