В России начнут исследовать лекарства методом ускорительной масс-спектрометрии

Ускорительная масс спектрометрия (УМС) — сверхчувствительный метод абсолютного измерения изотопных отношений, основанный на подсчете единичных атомов. Наибольший интерес для медицинских исследований представляют возможности УМС в регистрации радиоуглерода. Высокая чувствительность УМС дает ряд преимуществ, таких как малое количество пробы для анализа и возможность анализа углеродсодержащего образца, находившегося в любом агрегатном состоянии. В мире насчитывается около 30 центров с установками УМС. В России действует только один такой центр в Новосибирске.