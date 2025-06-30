В России начнут исследовать лекарства методом ускорительной масс-спектрометрии

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) впервые в России начнут проводить фармакологические исследования методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС), который позволяет извлекать из вещества отдельные атомы и подсчитывать изотопы. Это поможет ускорить разработку новых лекарств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Ускорительная масс спектрометрия (УМС) — сверхчувствительный метод абсолютного измерения изотопных отношений, основанный на подсчете единичных атомов. Наибольший интерес для медицинских исследований представляют возможности УМС в регистрации радиоуглерода. Высокая чувствительность УМС дает ряд преимуществ, таких как малое количество пробы для анализа и возможность анализа углеродсодержащего образца, находившегося в любом агрегатном состоянии. В мире насчитывается около 30 центров с установками УМС. В России действует только один такой центр в Новосибирске.
«Открывается новое направление исследований “Инновационные биоматериалы и методы их исследования”. Впервые в России с использованием метода ускорительной масс-спектрометрии (УМС) будут проводиться исследования фармакоокинетики пептидов (фрагменты белков — прим. ТАСС), гемостатических композитов (материалы для быстрого свертывания крови) и структурный анализ ископаемых тканей», — говорится в сообщении.
В будущем планируется создание стандартизированного подхода для ускорения разработки новых терапевтических средств и повышение точности прогнозирования их клинической эффективности, создание и внедрение новых синтетических функциональных материалов для медицинского применения. Планируется, что к сотрудничеству будут привлечены медицинские центры, фармацевтические компании и исследовательские институты.
«Уже известно, что одним из первых проектов станет оценка трансдермальной доставки пептидов — органических веществ, образованных аминокислотными цепочками. Эффективность их воздействия при таком пути доставки в организм до конца не изучена ввиду отсутствия надежных методов изучения данного процесса. УМС-исследование может восполнить пробел и предоставить ответ на этот вопрос», — отметили в пресс-службе.
Одновременно с проектами в области фармакологии и инновационной медицины научные сотрудники центра НГУ продолжат работу по радиоуглеродному датированию археологических и палеонтологических материалов в прежнем объеме, поскольку потребность в данных исследованиях у ученых многих специальностей — археологов, почвоведов, палеонтологов и геологов, — остается очень высокой.