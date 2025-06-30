Юрист рассказал, кому грозит штраф за надомную работу

По его словам, жилое помещение можно использовать для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности. Но бизнес не должен создавать неудобства соседям, мешать их отдыху или перегружать сети водо- и электроснабжения. Важно соблюдать режим тишины, санитарные нормы норм и правила пожарной безопасности, не захламлять места общего пользования.