Кому повысят пенсию в июле

Об этом пишет «Прайм», сообщает ИА DEITA.RU.
Фиксированная часть страховой пенсии в размере 17 815,4 рублей будет предоставляться гражданам, достигшим 80 лет в июне, а также лицам, у которых в этом месяце была оформлена первая группа инвалидности.
Если за пенсионером оформлен уход, к фиксированной выплате добавится еще 1 314 рублей, в результате общая сумма составит 19 129,4 рублей. Для получения этой надбавки необходимо подать соответствующее заявление в отделение СФР.
Также предусмотрены меры поддержки для пенсионеров, которые содержат недееспособных членов семьи: на каждого иждивенца начисляется по 2 969,23 рублей, но не более трех человек. Эти изменения будут учитываться при будущих индексациях пенсионных выплат.