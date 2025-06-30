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Кому повысят пенсию в июле

С июля начнутся повышения пенсионных выплат для определенных категорий граждан. В первую очередь это коснется тех, кому исполнилось 80 лет в июне.

Источник: ДЕЙТА

Об этом пишет «Прайм», сообщает ИА DEITA.RU.

Фиксированная часть страховой пенсии в размере 17 815,4 рублей будет предоставляться гражданам, достигшим 80 лет в июне, а также лицам, у которых в этом месяце была оформлена первая группа инвалидности.

Если за пенсионером оформлен уход, к фиксированной выплате добавится еще 1 314 рублей, в результате общая сумма составит 19 129,4 рублей. Для получения этой надбавки необходимо подать соответствующее заявление в отделение СФР.

Также предусмотрены меры поддержки для пенсионеров, которые содержат недееспособных членов семьи: на каждого иждивенца начисляется по 2 969,23 рублей, но не более трех человек. Эти изменения будут учитываться при будущих индексациях пенсионных выплат.