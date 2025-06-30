Кому повысят пенсию в июле

Также предусмотрены меры поддержки для пенсионеров, которые содержат недееспособных членов семьи: на каждого иждивенца начисляется по 2 969,23 рублей, но не более трех человек. Эти изменения будут учитываться при будущих индексациях пенсионных выплат.