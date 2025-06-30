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Опубликован прогноз погоды на 30 июня 2025 года в Красноярске

Мы подготовили для вас актуальный прогноз погоды на этот понедельник, 30 июня 2025 года.

Мы подготовили для вас актуальный прогноз погоды на этот понедельник, 30 июня 2025 года. Он составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В этот день нас ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который к утру перерастет в более интенсивные осадки. Днем синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, так что не забудьте взять с собой зонты и дождевики.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5−10 метров в секунду, что немного освежит атмосферу. Температура воздуха ночью составит комфортные +14,+16°C, а днем поднимется до +18,+20°C, что позволит вам насладиться летними днями, несмотря на дожди.

Берегите себя и оставайтесь в курсе погодных изменений!