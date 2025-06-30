Опубликован прогноз погоды на 30 июня 2025 года в Красноярске

В этот день нас ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который к утру перерастет в более интенсивные осадки. Днем синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, так что не забудьте взять с собой зонты и дождевики.