Опубликован прогноз погоды на 30 июня 2025 года в Красноярске

Мы подготовили для вас актуальный прогноз погоды на этот понедельник, 30 июня 2025 года. Он составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В этот день нас ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который к утру перерастет в более интенсивные осадки. Днем синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, так что не забудьте взять с собой зонты и дождевики.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5−10 метров в секунду, что немного освежит атмосферу. Температура воздуха ночью составит комфортные +14,+16°C, а днем поднимется до +18,+20°C, что позволит вам насладиться летними днями, несмотря на дожди.
Берегите себя и оставайтесь в курсе погодных изменений!