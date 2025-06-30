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ТАСС: только Шамсидин Фаридуни* признал вину по делу о «Крокусе» и раскаялся

Из четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» только один признал вину в полном объеме и раскаялся.

Источник: Комсомольская правда

По делу о теракте в «Крокус сити холле» задержаны четверо фигурантов. Все они уже год находятся под арестом. Из четырех фигурантов только Шамсидин Фаридуни* признал вину и раскаялся. Об этом свидетельствуют материалы дела, пишет ТАСС.

Известно, что террорист дал признательные показания в полном объеме. Остальные исполнители также признали вину, но отказались раскаиваться в содеянном.

«Шамсидин Фаридуни* вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — сказано в материалах.

Исполнители преступления также признали, что Украина стоит за организацией теракта. После выполнения задания координатора Сайфулло уведомили об окончании дела. Террористы рассказали, что каждому из них пообещали по миллиону рублей.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.