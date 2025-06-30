ТАСС: только Шамсидин Фаридуни* признал вину по делу о «Крокусе» и раскаялся

По делу о теракте в «Крокус сити холле» задержаны четверо фигурантов. Все они уже год находятся под арестом. Из четырех фигурантов только Шамсидин Фаридуни* признал вину и раскаялся. Об этом свидетельствуют материалы дела, пишет ТАСС.
Известно, что террорист дал признательные показания в полном объеме. Остальные исполнители также признали вину, но отказались раскаиваться в содеянном.
«Шамсидин Фаридуни* вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — сказано в материалах.
Исполнители преступления также признали, что Украина стоит за организацией теракта. После выполнения задания координатора Сайфулло уведомили об окончании дела. Террористы рассказали, что каждому из них пообещали по миллиону рублей.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.