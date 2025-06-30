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В Новосибирске продают торговый центр за 600 миллионов рублей

Он расположен на улице Горской.

Источник: Авито

В Новосибирске выставили на продажу отдельно стоящий торговый центр, расположенный на улице Горской. Объявление об этом появилось на одном из популярных сайтов.

Объект включает в себя значительный земельный участок и оценивается в 600 миллионов рублей. Весь комплекс недвижимости находится в собственности продавца.

В объявлении говорится, что подробные сведения о торговом центре будут предоставлены только потенциальным покупателям после обязательной проверки их данных службой безопасности. Владелец подчеркивает, что ведёт переговоры исключительно напрямую с покупателями и просит риелторов и посредников не беспокоить.