В Новосибирске продают торговый центр за 600 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу отдельно стоящий торговый центр, расположенный на улице Горской. Объявление об этом появилось на одном из популярных сайтов.
Объект включает в себя значительный земельный участок и оценивается в 600 миллионов рублей. Весь комплекс недвижимости находится в собственности продавца.
В объявлении говорится, что подробные сведения о торговом центре будут предоставлены только потенциальным покупателям после обязательной проверки их данных службой безопасности. Владелец подчеркивает, что ведёт переговоры исключительно напрямую с покупателями и просит риелторов и посредников не беспокоить.