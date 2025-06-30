В Новосибирске продают торговый центр за 600 миллионов рублей

В объявлении говорится, что подробные сведения о торговом центре будут предоставлены только потенциальным покупателям после обязательной проверки их данных службой безопасности. Владелец подчеркивает, что ведёт переговоры исключительно напрямую с покупателями и просит риелторов и посредников не беспокоить.