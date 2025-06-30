Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Британия планирует приобрети у Соединённых Штатов истребители F-35A, которые могут нести «тактические термоядерные авиабомбы». Он выразил мнение, что это свидетельствует о том, что британская сторона собирается «нападать».