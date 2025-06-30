Член Палаты лордов Роберт Скидельски выразил мнение, что агрессивность Британии в адрес Российской Федерации связана «с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями».
Он назвал британскую агрессивность «удивительной», а официальную позицию страны — «воинственной».
«Это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые возникли ещё до холодной войны. Это имперская ностальгия. Официальная позиция Британии, без сомнения, является воинственной. Мне это очень трудно понять. В Британии нет заметного движения за мир», — заявил Скидельски.
Комментарий прозвучал в интервью изданию из ФРГ Berliner Zeitung.
Скидельски отметил, что в Британии «отсутствует интеллектуальная оппозиция». Он добавил, что в связи с чем очень сложно размещать в СМИ материалы, касающиеся поддержки мирных переговоров с РФ.
Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Британия планирует приобрети у Соединённых Штатов истребители F-35A, которые могут нести «тактические термоядерные авиабомбы». Он выразил мнение, что это свидетельствует о том, что британская сторона собирается «нападать».