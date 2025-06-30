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Лорд Скидельски: позиция Британии против РФ обусловлена русофобией

Скидельски назвал официальную позицию британской стороны «воинственной».

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты лордов Роберт Скидельски выразил мнение, что агрессивность Британии в адрес Российской Федерации связана «с укоренившимися в обществе русофобскими настроениями».

Он назвал британскую агрессивность «удивительной», а официальную позицию страны — «воинственной».

«Это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые возникли ещё до холодной войны. Это имперская ностальгия. Официальная позиция Британии, без сомнения, является воинственной. Мне это очень трудно понять. В Британии нет заметного движения за мир», — заявил Скидельски.

Комментарий прозвучал в интервью изданию из ФРГ Berliner Zeitung.

Скидельски отметил, что в Британии «отсутствует интеллектуальная оппозиция». Он добавил, что в связи с чем очень сложно размещать в СМИ материалы, касающиеся поддержки мирных переговоров с РФ.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Британия планирует приобрети у Соединённых Штатов истребители F-35A, которые могут нести «тактические термоядерные авиабомбы». Он выразил мнение, что это свидетельствует о том, что британская сторона собирается «нападать».