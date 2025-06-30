Трамп готовится серьезно «насолить» России: в США раскрыли ближайшие планы главы Белого дома

В то же время президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске, отметил улучшение отношений между Россией и США. Он связал это с политикой Дональда Трампа, которая, по его мнению, способствует стабилизации. Путин подчеркнул, что первые шаги к нормализации уже сделаны, хотя в дипломатической сфере остаются нерешенные вопросы. По его словам, страны продолжают двигаться вперед, несмотря на сложности.