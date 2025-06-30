Трамп готовится серьезно «насолить» России: в США раскрыли ближайшие планы главы Белого дома

В Соединенных Штатах обсуждают новые ограничительные меры против России, которые могут затронуть не только саму страну, но и ее торговых партнеров. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм*, уточнив, что инициатива исходит от президента США Дональда Трампа.
По словам сенатора, законопроект о новых санкциях начнут рассматривать уже в июле. Грэм* подчеркнул, что документ предусматривает введение высоких пошлин в размере 500% для стран, которые продолжают закупать российскую нефть и не оказывают поддержку Украине. В первую очередь это коснется Индии и Китая, которых в Вашингтоне называют ключевыми импортерами энергоресурсов из России.
Сенатор отметил, что Дональд Трамп готов подписать законопроект, если он будет одобрен конгрессом. Грэм* добавил, что президент США считает момент подходящим для усиления санкционного давления. По его мнению, такие меры необходимы из-за действий российского лидера Владимира Путина в отношении Украины.
Сам Трамп, комментируя ситуацию, выразил недовольство политикой Путина. Он подчеркнул, что несмотря на хорошие личные отношения с российским президентом, действия Москвы вызывают у него озабоченность. Об этом американский лидер сообщил журналистам в аэропорту города Морристаун, штат Нью-Джерси. На вопрос о возможном ужесточении санкций Трамп ответил утвердительно, добавив, что переговоры с Россией продолжаются.
Сенатор-демократ Крис Кунс в эфире телеканала Fox News подтвердил, что новые ограничения против России находятся в стадии подготовки. Он уточнил, что законопроект, разработанный Линдси Грэмом* и его коллегой Ричардом Блюменталем, могут утвердить уже на следующей неделе. Кунс отметил, что документ получил поддержку в сенате, а президент США лично призвал законодателей ускорить его принятие.
Между тем, Россия и США продолжают искать пути для снижения напряженности в двусторонних отношениях. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что договоренности о совместной работе сохраняются, несмотря на временную паузу, инициированную Вашингтоном. По его словам, основа для сотрудничества была заложена во время телефонных переговоров лидеров двух стран. Ушаков подчеркнул, что Москва готова продолжать диалог, но ждет конкретных шагов от американской стороны. Ранее Госдепартамент США отложил запланированную встречу, что вызвало вопросы о дальнейшем развитии отношений.
В то же время президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске, отметил улучшение отношений между Россией и США. Он связал это с политикой Дональда Трампа, которая, по его мнению, способствует стабилизации. Путин подчеркнул, что первые шаги к нормализации уже сделаны, хотя в дипломатической сфере остаются нерешенные вопросы. По его словам, страны продолжают двигаться вперед, несмотря на сложности.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.