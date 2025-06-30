Хабаровские офтальмологи вернули зрение участнику СВО

«Моя бабушка здесь лечилась, товарищи сюда обращались, многие рекомендовали обратиться именно сюда, ведь клиника хорошая. Я начал замечать, что теряю зрение и на парном глазу, медлить не стал, приехал в МНТК. Николай Владимирович долго меня осматривал и принимал решение об операции и ее объеме, просчитывал свои действия наперед, чтобы вернуть мне максимально возможную остроту зрения. И ему это удалось», — рассказал Дмитрий.