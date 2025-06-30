Хабаровские офтальмологи вернули зрение участнику СВО

В МНТК «Микрохирургия глаза» в Хабаровске успешно прооперировали участника специальной военной операции Дмитрия. У бойца, страдавшего прогрессирующим косоглазием с 2019 года, начался процесс потери зрения во время боевых действий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хирурги клиники провели сложную операцию по коррекции косоглазия. Восстановительный процесс позволил сохранить и улучшить остроту зрения. Через неделю после операции боец вернулся к выполнению долга.
«Моя бабушка здесь лечилась, товарищи сюда обращались, многие рекомендовали обратиться именно сюда, ведь клиника хорошая. Я начал замечать, что теряю зрение и на парном глазу, медлить не стал, приехал в МНТК. Николай Владимирович долго меня осматривал и принимал решение об операции и ее объеме, просчитывал свои действия наперед, чтобы вернуть мне максимально возможную остроту зрения. И ему это удалось», — рассказал Дмитрий.
Сейчас пациент видит ровно, глаз больше не беспокоит. Перед возвращением в зону СВО боец пообещал врачам: «Обязательно к вам еще вернусь!».