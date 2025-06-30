Медведь Буржуй поселился и сразу стал любимцем в хабаровском зоосаде

В Хабаровске, в зоосаде «Приамурский», появился новый обитатель — обаятельный бурый медведь по кличке Буржуй. Хищник приехал 27 июня из зоологического центра «Питон», а до этого жил на базе «Мишкина Берлога» в посёлке Хурба.