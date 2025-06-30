Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь Буржуй поселился и сразу стал любимцем в хабаровском зоосаде

Зоосад Приамурский принял бурого хищника из Хурбы: хищник уже освоился, облюбовал бассейн и стал любимцем персонала.

Источник: Соцсети

В Хабаровске, в зоосаде «Приамурский», появился новый обитатель — обаятельный бурый медведь по кличке Буржуй. Хищник приехал 27 июня из зоологического центра «Питон», а до этого жил на базе «Мишкина Берлога» в посёлке Хурба.

Сотрудники зоосада основательно подготовились к встрече: провели уборку, обустроили просторный вольер, наполнили бассейн прохладной водой и создали все условия для комфортной адаптации. Как отмечают в Telegram-канале зоосада, «медведи чистоту любят» — и Буржуй не стал исключением.

В первые часы Буржуй держался настороженно: обнюхивал территорию, осматривал каждый угол — «как настоящий хозяин», шутят работники. Но уже вскоре освоился, начал уверенно гулять и с удовольствием устроил заплыв в жаркий день.

Сейчас мишка чувствует себя спокойно: гуляет, купается и привыкает к новой жизни. В зоосаде надеются, что он станет настоящей звездой и будет радовать посетителей своим темпераментом.