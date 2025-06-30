Медведь Буржуй поселился и сразу стал любимцем в хабаровском зоосаде

В Хабаровске, в зоосаде «Приамурский», появился новый обитатель — обаятельный бурый медведь по кличке Буржуй. Хищник приехал 27 июня из зоологического центра «Питон», а до этого жил на базе «Мишкина Берлога» в посёлке Хурба.
Сотрудники зоосада основательно подготовились к встрече: провели уборку, обустроили просторный вольер, наполнили бассейн прохладной водой и создали все условия для комфортной адаптации. Как отмечают в Telegram-канале зоосада, «медведи чистоту любят» — и Буржуй не стал исключением.
В первые часы Буржуй держался настороженно: обнюхивал территорию, осматривал каждый угол — «как настоящий хозяин», шутят работники. Но уже вскоре освоился, начал уверенно гулять и с удовольствием устроил заплыв в жаркий день.
Сейчас мишка чувствует себя спокойно: гуляет, купается и привыкает к новой жизни. В зоосаде надеются, что он станет настоящей звездой и будет радовать посетителей своим темпераментом.