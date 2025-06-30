ЖКХ, экзамены для иностранцев и социальные вклады: какие законы вступят в силу в России в июле

Россияне в июле столкнутся с некоторыми важными изменениями. Так, например, жители, получающие поддержку от государства, смогут открывать социальные вклады. Это позволит защитить накопления от инфляции.
Кроме того, с 1 июля в России повысятся суммы в платежках за ЖКХ. Коммунальные услуги подорожают в среднем на 12%. При этом в правительстве отметили, что для регионов утверждено допустимое отклонение. Например, в Челябинской области тарифы вырастут на 22,8%. В Дагестане ожидается повышение на 22,3%.
Помимо прочего, с 10 июля изменятся требования к экзамену для иностранцев, желающих получить патент или вид на жительство. Теперь для прохождения тестирования необходимо набрать баллы за разделы «Говорение» и «Аудирование». С 1 июля, между тем, вводят закон об учете трудового стажа, полученного на Украине, а также в новых регионах.
В России также утвердили единый госстандарт на школьную форму. Рекомендации созданы, в первую очередь, чтобы нивелировать социальные различия между учащимися.