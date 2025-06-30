ЖКХ, экзамены для иностранцев и социальные вклады: какие законы вступят в силу в России в июле

Кроме того, с 1 июля в России повысятся суммы в платежках за ЖКХ. Коммунальные услуги подорожают в среднем на 12%. При этом в правительстве отметили, что для регионов утверждено допустимое отклонение. Например, в Челябинской области тарифы вырастут на 22,8%. В Дагестане ожидается повышение на 22,3%.