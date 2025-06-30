Юрист рассказал, как добиться возврата товара без чека

— Отсутствие чека — не повод для отказа в возврате. Вы можете попросить кого-то, кто был с вами во время покупки, выступить в качестве свидетеля, а, если вы были один, потребовать посмотреть видеокамеры или проверить товар по артикулу, — поделился эксперт.