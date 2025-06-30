Юрист рассказал, как добиться возврата товара без чека

Покупатели нередко отказываются от возврата товара, если не сохранили чек, считая, что без него доказать покупку невозможно. Однако закон на стороне потребителя. Практикующий юрист и управляющий партнер Адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди рассказал KP.RU о способах подтвердить факт покупки даже без кассового документа.
— Отсутствие чека — не повод для отказа в возврате. Вы можете попросить кого-то, кто был с вами во время покупки, выступить в качестве свидетеля, а, если вы были один, потребовать посмотреть видеокамеры или проверить товар по артикулу, — поделился эксперт.
Кроме того, закон разрешает вернуть товар в течение 14 дней, даже если с ним все в порядке, например, не подошел размер или разонравился цвет. Упаковка при этом не играет ключевой роли. По словам юриста, продавец обязан принять вещь обратно, даже если коробка повреждена или отсутствует.
Если товар куплен по акции, его также можно вернуть. В таком случае покупателю обязаны вернуть именно ту сумму, которую он заплатил. Исключение составляют случаи, когда скидка была предоставлена из-за выявленного брака, и покупатель был об этом заранее уведомлен.