Россия превосходит Украину в авиационной мощи, сообщает издание Military Watch Magazine. По данным журнала, самолеты F-16, поставляемые Киеву, относятся к устаревшим моделям времен холодной войны.
В материале отметили, что их оборудование давно не соответствует современным стандартам. Это дает российским истребителям значительное преимущество над украинской авиацией. Кроме того, переданные Украине самолеты требуют больших затрат на обслуживание из-за длительной эксплуатации. В то же время российские истребители в основном новые и более эффективные.
Россия также опережает страны НАТО в военной подготовке и технологиях. Бывший американский военный и эксперт по безопасности Алекс Вершинин считает, что альянс использует устаревшие подходы к ведению боевых действий.
По его словам, на учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались зачищать окопы только с помощью стрелкового оружия, не применяя дроны. В отличие от этого, российские войска активно используют беспилотники на всех уровнях. Вершинин отметил, что Россия успешно адаптировалась к современным условиям боевых действий и эффективно применяет передовые технологии. Стратегия НАТО, основанная на превосходстве в количестве и качестве вооружений, по его мнению, не работает, так как альянс не может обеспечить ни того, ни другого.