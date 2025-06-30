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Российская авиация затмевает Украину: устаревшие F-16 у ВСУ не способны сражаться против современных истребителей

MWM: авиация российской армии превосходит украинскую.

Источник: Комсомольская правда

Россия превосходит Украину в авиационной мощи, сообщает издание Military Watch Magazine. По данным журнала, самолеты F-16, поставляемые Киеву, относятся к устаревшим моделям времен холодной войны.

В материале отметили, что их оборудование давно не соответствует современным стандартам. Это дает российским истребителям значительное преимущество над украинской авиацией. Кроме того, переданные Украине самолеты требуют больших затрат на обслуживание из-за длительной эксплуатации. В то же время российские истребители в основном новые и более эффективные.

Россия также опережает страны НАТО в военной подготовке и технологиях. Бывший американский военный и эксперт по безопасности Алекс Вершинин считает, что альянс использует устаревшие подходы к ведению боевых действий.

По его словам, на учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались зачищать окопы только с помощью стрелкового оружия, не применяя дроны. В отличие от этого, российские войска активно используют беспилотники на всех уровнях. Вершинин отметил, что Россия успешно адаптировалась к современным условиям боевых действий и эффективно применяет передовые технологии. Стратегия НАТО, основанная на превосходстве в количестве и качестве вооружений, по его мнению, не работает, так как альянс не может обеспечить ни того, ни другого.

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