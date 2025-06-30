По его словам, на учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались зачищать окопы только с помощью стрелкового оружия, не применяя дроны. В отличие от этого, российские войска активно используют беспилотники на всех уровнях. Вершинин отметил, что Россия успешно адаптировалась к современным условиям боевых действий и эффективно применяет передовые технологии. Стратегия НАТО, основанная на превосходстве в количестве и качестве вооружений, по его мнению, не работает, так как альянс не может обеспечить ни того, ни другого.