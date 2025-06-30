В Ангарске высадили аллею сосен в память о защитниках Отечества

— Очень правильно в Год защитника Отчества и в год 80-летия Великой Победы высаживать такие аллеи. Это хорошая традиция. В городе, рожденном Победой, особое уважительное отношение к истории, к героям, — прокомментировал мэр Ангарского округа Сергей Петров.