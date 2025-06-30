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В Ангарске высадили аллею сосен в память о защитниках Отечества

12 молодых сосен появились на территории техникума.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске на территории техникума высадили аллею из 12 сосен. Такую акцию посвятили памяти защитников Отечества. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Ангарского городского округа, молодые деревья высаживали студенты, волонтеры, координаторы и депутаты Законодательного Собрания региона.

— Очень правильно в Год защитника Отчества и в год 80-летия Великой Победы высаживать такие аллеи. Это хорошая традиция. В городе, рожденном Победой, особое уважительное отношение к истории, к героям, — прокомментировал мэр Ангарского округа Сергей Петров.

До конца лета в городе появятся еще 300 саженцев. Их также посвятят воинам-освободителям и участникам специальной военной операции. Сейчас там отстаивают честь страны восемь выпускников Ангарского техникума.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в День молодежи в Иркутске вручили премии губернатора.