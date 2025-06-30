Церковный праздник 30 июня 2025: приметы, традиции и запреты

Святые Петр и Павел были ключевыми фигурами в распространении христианства. Апостол Петр, один из ближайших учеников Иисуса Христа, стал первым папой Римским и основателем церкви. Апостол Павел, изначально гонитель христиан, после своего обращения стал одним из самых активных проповедников и автором многих посланий в Новом Завете. Их жизнь и служение стали примером веры и преданности Богу.