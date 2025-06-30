«Стреляй по колесам»: погоня за пьяной женщиной в Приморье

Подробности инцидента приведены в заявлении пресс-службы МВД региона. Инцидент произошел на улице Лазурная города Владивостока. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Mitsubishi Colt, двигавшийся с большой скоростью и совершавший рискованные манёвры, угрожающие другим участникам дорожного движения. После подачи сигнала об остановке, водитель проигнорировала требование инспекторов и увеличила скорость, пытаясь избежать преследования.

Преследование продолжалось, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских через громкоговоритель. Женщина продолжала нарушать правила дорожного движения, создавая опасную ситуацию на дороге.