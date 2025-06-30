«Стреляй по колесам»: погоня за пьяной женщиной в Приморье

Подробности инцидента приведены в заявлении пресс-службы МВД региона. Инцидент произошел на улице Лазурная города Владивостока. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Mitsubishi Colt, двигавшийся с большой скоростью и совершавший рискованные манёвры, угрожающие другим участникам дорожного движения. После подачи сигнала об остановке, водитель проигнорировала требование инспекторов и увеличила скорость, пытаясь избежать преследования.
Преследование продолжалось, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских через громкоговоритель. Женщина продолжала нарушать правила дорожного движения, создавая опасную ситуацию на дороге.
Поскольку поведение водителя создавало реальную угрозу окружающим, полицейским было принято решение применить оружие для принудительной остановки автомобиля. Инспектор дважды выстрелил в колеса транспортного средства, что позволило остановить машину.
За рулём оказалась 41-летняя местная жительница, которая попыталась оказать сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Выяснилось, что она водила автомобиль без необходимых документов и отказалась пройти медицинское освидетельствование на предмет состояния алкогольного опьянения.
Женщину привлекли к административной ответственности одновременно по нескольким пунктам законодательства, среди которых управление автомобилем без водительского удостоверения, создание угрозы безопасности дорожного движения, нарушение правил дорожного движения и сопротивление правоохранительным органам. В результате суд постановил назначить ей наказание в виде десяти суток административного ареста и штрафа.