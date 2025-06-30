Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из Новосибирской области получила участок на болоте — Бастрыкин взял дело на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию многодетной семьи из посёлка Чик в Новосибирской области.

Источник: Следственный комитет РФ

Льготный земельный участок, выделенный под строительство дома, оказался в болотистой местности, причём рядом с ним ведётся сброс сточных вод, затапливающих территорию.

«В результате многодетная семья лишена возможности реализовать свои права и возвести жилой дом. Многочисленные обращения результатов не принесли», — отметили в Информационном центре СК России.

Следственное управление по Новосибирской области уже проводит процессуальную проверку по данному факту. Руководителю ведомства Евгению Долгалёву поручено лично доложить Бастрыкину о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СКР.

Ранее Сиб.фм рассказывал о поручении возбудить уголовное дело о наезде курьера на старушку в Новосибирске.