Семья из Новосибирской области получила участок на болоте — Бастрыкин взял дело на контроль

Льготный земельный участок, выделенный под строительство дома, оказался в болотистой местности, причём рядом с ним ведётся сброс сточных вод, затапливающих территорию.
«В результате многодетная семья лишена возможности реализовать свои права и возвести жилой дом. Многочисленные обращения результатов не принесли», — отметили в Информационном центре СК России.
Следственное управление по Новосибирской области уже проводит процессуальную проверку по данному факту. Руководителю ведомства Евгению Долгалёву поручено лично доложить Бастрыкину о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СКР.
Ранее Сиб.фм рассказывал о поручении возбудить уголовное дело о наезде курьера на старушку в Новосибирске.