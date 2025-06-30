Пенсионерам объяснили, какие льготы им точно положены по закону

В отдельных регионах Российской Федерации предусмотрено предоставление компенсации пенсионерам за оплату взносов на капитальный ремонт. Одиноко проживающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на возмещение 50% расходов по данной статье. После достижения 80 лет компенсация для одиноких пенсионеров составляет 100% оплаченных взносов. Кроме того, граждане пенсионного возраста, проживающие в семье, состоящей исключительно из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и II групп, также могут рассчитывать на компенсацию: с 70 лет — в размере 50%, а с 80 лет — в полном объеме.