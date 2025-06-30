Протестующие студенты заблокировали дороги в 18 городах Сербии

Сербские студенты, которые участвуют в акциях протестов, заявили о блокировании дорог в 18 городах, в частности, они рассказали об этом на сайте, посвящённом протестам.
В настоящее время перекрыты 24 «точки» в столице страны, а также 18 городов.
Речь идёт о населённых пунктах «от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке». Протестующие «установили пикеты» на автодорогах, а также транспортных развязках.
Руководитель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал госорганы снять блокаду дорог. Он назвал протестующих «экстремистами».
«Мы не смеем позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов, это недвусмысленно их единственная цель. Требуем от уполномоченных органов в самые короткие сроки отреагировать и обеспечить гражданам нормальную деятельность. Стоп насилию!», — написал Милош Вучевич в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что сербский вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич призвал к миру на фоне очередных протестов и перекрытий.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.