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Протестующие студенты заблокировали дороги в 18 городах Сербии

Вучевич призвал госорганы снять блокаду трасс, организованную протестующими.

Источник: Аргументы и факты

Сербские студенты, которые участвуют в акциях протестов, заявили о блокировании дорог в 18 городах, в частности, они рассказали об этом на сайте, посвящённом протестам.

В настоящее время перекрыты 24 «точки» в столице страны, а также 18 городов.

Речь идёт о населённых пунктах «от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке». Протестующие «установили пикеты» на автодорогах, а также транспортных развязках.

Руководитель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал госорганы снять блокаду дорог. Он назвал протестующих «экстремистами».

«Мы не смеем позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов, это недвусмысленно их единственная цель. Требуем от уполномоченных органов в самые короткие сроки отреагировать и обеспечить гражданам нормальную деятельность. Стоп насилию!», — написал Милош Вучевич в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что сербский вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич призвал к миру на фоне очередных протестов и перекрытий.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.