Для водителей из Новосибирска с 1 июля будут ужесточены наказания

Особое внимание уделено водителям, которые отказываются выполнять требования инспекторов ГИБДД об остановке. Если ранее за такое нарушение полагался штраф в размере 500−800 рублей, то с 12 по 15 июля сумма штрафа вырастет до 7−10 тысяч рублей. Кроме того, повторное нарушение может привести к лишению водительских прав на срок до полугода.