Для водителей из Новосибирска с 1 июля будут ужесточены наказания

Одним из ключевых нововведений станет значительное увеличение штрафов, а также повышение компенсационных выплат и ограничения на выдачу кредитов для автомобилистов с высокой долговой нагрузкой.
Особое внимание уделено водителям, которые отказываются выполнять требования инспекторов ГИБДД об остановке. Если ранее за такое нарушение полагался штраф в размере 500−800 рублей, то с 12 по 15 июля сумма штрафа вырастет до 7−10 тысяч рублей. Кроме того, повторное нарушение может привести к лишению водительских прав на срок до полугода.
Также с середины месяца ужесточится ответственность для водителей грузового транспорта. Уклонение от весового контроля будет караться штрафом до 600 тысяч рублей. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение дисциплины среди автомобилистов, сообщает «Газета.ру».