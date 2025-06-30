Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для водителей из Новосибирска с 1 июля будут ужесточены наказания

С 1 июля 2025 года в России, включая Новосибирск, вступают в силу новые изменения в законодательстве, касающиеся водителей.

Источник: Агентство «Москва»

Одним из ключевых нововведений станет значительное увеличение штрафов, а также повышение компенсационных выплат и ограничения на выдачу кредитов для автомобилистов с высокой долговой нагрузкой.

Особое внимание уделено водителям, которые отказываются выполнять требования инспекторов ГИБДД об остановке. Если ранее за такое нарушение полагался штраф в размере 500−800 рублей, то с 12 по 15 июля сумма штрафа вырастет до 7−10 тысяч рублей. Кроме того, повторное нарушение может привести к лишению водительских прав на срок до полугода.

Также с середины месяца ужесточится ответственность для водителей грузового транспорта. Уклонение от весового контроля будет караться штрафом до 600 тысяч рублей. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение дисциплины среди автомобилистов, сообщает «Газета.ру».