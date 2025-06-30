Пенсионеры могут претендовать на ряд льгот: россиянам напомнили о скидках на имущество и проезд

«Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям компенсируются расходы на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года», — уточнила Фарида Мирзабалаева.