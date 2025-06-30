Пенсионеры могут претендовать на ряд льгот: россиянам напомнили о скидках на имущество и проезд

Пенсионеры в России имеют право на получение ряда льгот. Например, региональные власти предоставляют пожилым гражданам скидки на проезд. Их размер может составлять от 20 до 100%. Об этом напомнила доцент Базовой кафедры ТПП России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева, пишет агентство «Прайм».
Эксперт добавила, что пенсионеры могут претендовать также на налоговые льготы по имуществу. Кроме того, пожилые жители имеют право на вычет в размере шести соток по земельному налогу.
«Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям компенсируются расходы на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года», — уточнила Фарида Мирзабалаева.
С июля граждане столкнутся с новыми законами. Например, в России повысят стоимость коммунальных услуг. Кроме того, получающие поддержку от государства жители смогут открывать социальные вклады.