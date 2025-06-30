Новосибирцы завалили вход на набережную мусором на День города

Читатели Сиб.фм прислали в редакцию фотографии, на которых запечатлены кучи мусора у входа на городскую набережную. По словам очевидцев, такое состояние общественного пространства стало результатом празднования Дня города.
На снимках видны разбросанные пластиковые стаканы, упаковки от еды и другие отходы, оставленные горожанами после гуляний.
«Возмутительное отношение к городу», — прокомментировала читательница.
Ранее Сиб.фм рассказывал о жалобах новосибирских аграриев на запрет вывозить навоз животных на поля.