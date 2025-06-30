Ушла в лес за модным платьем: у подростков появилась новая субкультура

У молодых людей появилась новая субкультура. Подростки собираются группами в лесу, чтобы обменяться самыми разными вещами на «меняльнике». «Вечерняя Москва» связалась с организатором одного из таких мероприятий Марией Моряцкой и узнала подробности.
Субкультура меняльников на самом деле пришла из книги Мариам Петросян «Дом, в котором…». В центре сюжета произведения — дом-интернат с оторванным от всего остального мира, закрытым социумом. В романе упоминаются меняльные вторники — дни недели, в которые воспитанники дома могут принести свои ненужные вещи и обменять их на что-нибудь полезное для себя, забрав это у других участников «барахолки».
Фанатская база книги обширна, и большую ее часть составляют подростки. Они решили, подражая героям своего любимого произведения, устраивать похожие встречи.
Стали популярными.
Меняльники существуют уже около 10 лет. Просто сейчас о них стало известно широкой публике. Одна из глобальных целей участников таких встреч — остановить культуру бесконечного потребления.
— Так мы дарим вещам вторую жизнь, передаем их тем, кому они нужнее. А еще некоторые ребята приходят на меняльник просто пообщаться, найти новых друзей или посидеть, попеть песни под гитару, — рассказала «Вечерней Москве» Мария. — Всего такие мероприятия за один раз посещают 100−150 человек. Обменивать можно что угодно. На первом меняльнике, на котором я была, одна милая женщина обменяла огромный самовар на сборник произведений Чехова.
Свое кредо.
По словам Марии, у меняльников есть множество строгих правил. Например, алкоголь под запретом.
— За собой обязательно нужно прибраться, чтобы не засорять природу или место, которое мы берем в пользование. Еще нельзя выставлять вещи за деньги, нельзя обменивать табак, алкоголь и все-все-все, что запрещено на территории РФ или требует лицензии, а также проверки паспорта. Правила внесены в первую очередь ради безопасности несовершеннолетних. Кстати, многие из них приходят со своими родителями, — добавила Моряцкая.
Сохранить атмосферу.
В сети появилась информация, что меняльники, как правило, проводятся в лесу. Но это не совсем так, объясняет организатор.
— Иногда мы собираемся в парках, но зимой арендуем лофты или залы, чтобы не мерзнуть на улице, — рассказывает «Вечерней Москве» Мария Моряцкая.
Если раньше такие встречи посещали в основном любители оригинального произведения, то сейчас на меняльниках много людей, которые знают сюжет романа поверхностно или вообще не читали этот роман.
— Тем не менее мы стараемся сохранить среду, сообщество, которое возникло на почве любви к книге, чтобы не превратиться в обычную барахолку, — подчеркнула Мария.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталья Искра, доцент СПбГУ, член российского психологического сообщества, детский психолог:
— Современные подростки не только сидят в гаджетах, как многим может показаться, но и гуляют, общаются, читают книги. И пусть сегодня такой обмен вещами нельзя назвать необходимостью, меняльники могут стать классным инструментом социализации. А еще с помощью подобных встреч дети могут научиться соотносить стоимость вещи и предмета обмена, беречь ресурсы планеты.