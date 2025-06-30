Ушла в лес за модным платьем: у подростков появилась новая субкультура

— Так мы дарим вещам вторую жизнь, передаем их тем, кому они нужнее. А еще некоторые ребята приходят на меняльник просто пообщаться, найти новых друзей или посидеть, попеть песни под гитару, — рассказала «Вечерней Москве» Мария. — Всего такие мероприятия за один раз посещают 100−150 человек. Обменивать можно что угодно. На первом меняльнике, на котором я была, одна милая женщина обменяла огромный самовар на сборник произведений Чехова.