Россияне рассказали, где чаще всего встречают свою любовь

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россияне в большинстве случаев встречают свою любовь на работе и в соцсетях, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
«На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице», — показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов.
Знакомства также завязываются через общих друзей (9%), во время учебы в вузах и колледжах (7%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств.
А 4% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 4% познакомились в кафе или ресторанах. По 2% россиян повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что вместе с самого детства.
По сравнению с жителями других регионов, москвичи чаще находят вторую половину на сайтах знакомств (12% против 5% по России) и на работе (16% против 14%).