В РФ стартовал новый этап эксперимента по биометрии для приехавших мигрантов

Ранее власти России объявили о создании цифровых профилей мигрантов с использованием биометрических данных, которые можно будет оформить не только при въезде, но и через приложение RuID. Эти меры не распространяются на граждан Белоруссии, маленьких детей, дипломатов и аккредитованных представителей международных организаций. Кроме того, с 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области стартует эксперимент по регистрации мигрантов через мобильное приложение, который продлится до 2029 года.