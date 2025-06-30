В РФ стартовал новый этап эксперимента по биометрии для приехавших мигрантов

Второй этап эксперимента продлится ровно год, говорится в постановлении правительства.
В России с 30 июня 2025 года стартовал второй этап эксперимента по въезду мигрантов, согласно которому иностранцам для безвизового въезда потребуется заранее сообщать о целях визита и сдавать биометрические данные. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, теперь иностранные граждане, а также законные представители недееспособных или несовершеннолетних, обязаны не менее чем за 72 часа до планируемой поездки оформить электронное заявление. В нем необходимо указать цель визита, загрузить фотографию, снимок удостоверяющего личность документа и образец голоса. После подачи заявления предстоит дождаться проверки данных. «В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию, заявление разрешается подавать не позднее чем за четыре часа до пересечения границы», — уточняется в постановлении.
Прием электронных заявлений осуществляется через мобильное приложение RuID, которое доступно для скачивания в электронных магазинах. Приложение доступно на семи языках, включая русский, английский, армянский, казахский, киргизский, таджикский и узбекский. Для регистрации в RuID иностранцам потребуется только адрес электронной почты; наличие российского номера мобильного телефона не обязательно. Через платформу также можно получить ряд услуг: оформить медицинскую страховку или записаться на прием в МВД.
Ранее власти России объявили о создании цифровых профилей мигрантов с использованием биометрических данных, которые можно будет оформить не только при въезде, но и через приложение RuID. Эти меры не распространяются на граждан Белоруссии, маленьких детей, дипломатов и аккредитованных представителей международных организаций. Кроме того, с 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области стартует эксперимент по регистрации мигрантов через мобильное приложение, который продлится до 2029 года.