Соцсети: в Хабаровске пассажиры падают в обморок, а кондиционеры отдыхают

Пассажиры в комментариях требуют хоть кого-нибудь вмешаться, пока «душегубки на колёсах» не стали причиной трагедии, — сообщают телеграм-каналы «Хабаровск и другие новости», Amur Mash, BIGBRO Хабаровск и другие. По данным синоптиков, в ближайшие две недели температура в Хабаровске будет колебаться от 28 до 32, с возможными дождями и грозами, что может немного облегчить ситуацию. Однако, учитывая высокую влажность и отсутствие вентиляции в общественном транспорте, условия остаются опасными для здоровья пассажиров.