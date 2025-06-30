Соцсети: в Хабаровске пассажиры падают в обморок, а кондиционеры отдыхают

В Хабаровске в общественном транспорте становится опасно для здоровья — из-за жары и духоты люди теряют сознание. 27 июня в автобусе № 23 на улице Топографической девушке стало плохо: она упала в обморок прямо в салоне. По словам очевидцев, кондиционер работал только у водителя, а в салоне «не хватает заправки». Окна при этом были наглухо закрыты, открыть их не удалось.
Температура в маршрутках и автобусах, по данным пассажиров, доходит до +38,8. Люди публикуют фото термометров и жалуются на удушливый воздух: салон быстро нагревается, особенно если транспорт стоит в пробке. «Я вышла, как будто из душа», — пишет одна из жительниц.
Пассажиры отмечают: даже в новых трамваях и автобусах кондиционеры не включают, в некоторых маршрутах вентиляции нет вовсе, а окна заблокированы или заклеены. Духота и влажность зашкаливают, как в сауне. Один из водителей отказался открыть заднюю дверь, опасаясь, что «зайцы сбегут». Девушку, потерявшую сознание, вынесли на улицу, автобус поехал дальше.
Горожане возмущены: несмотря на регулярное повышение тарифов, в транспорте всё так же душно и ездить приходится в «консервных банках» без вентиляции, нет графика движения, а элементарные меры безопасности игнорируются.
Пассажиры в комментариях требуют хоть кого-нибудь вмешаться, пока «душегубки на колёсах» не стали причиной трагедии, — сообщают телеграм-каналы «Хабаровск и другие новости», Amur Mash, BIGBRO Хабаровск и другие. По данным синоптиков, в ближайшие две недели температура в Хабаровске будет колебаться от 28 до 32, с возможными дождями и грозами, что может немного облегчить ситуацию. Однако, учитывая высокую влажность и отсутствие вентиляции в общественном транспорте, условия остаются опасными для здоровья пассажиров.