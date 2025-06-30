Почему важно не подсаживать детей на гаджеты: психолог дал ответ

Мобильные телефоны и планшеты давно стали для родителей «палочкой-выручалочкой». Включить мультик или игру, и ребенок занят. Но такая привычка может помешать нормальному развитию. Об этом KP.RU рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.
— В младенчестве дети особенно восприимчивы и чувствительны к общению со взрослыми, прежде всего, с мамой и папой. Плюс к этому в возрасте от года до 3-х лет для ребенка очень важна свободная игра с предметами, — отметил эксперт.
В этот период формируются ключевые навыки через живое взаимодействие и игру с предметами. Если заменить все это экраном, развитие может пойти совсем по другому сценарию.
— Если упустить время, отдать предпочтение гаджетам уже в раннем возрасте, то стоит ожидать и изменений в развитии ребенка, — рассказал специалист.
Поэтому лучше не превращать планшет в «электронную няню». Гаджеты допустимы, но только понемногу и под контролем родителей. Сам ребенок еще не может остановиться вовремя, поэтому выключить экран в нужный момент должна мама или папа.