Макгрегор: США предупредили Тегеран об ударах за два часа до их нанесения

Полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты предупредили Иран об ударах «за два часа» до их нанесения.
«США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака», — сказал он.
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Израиль начал операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав ядерные объекты в Иране. Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре.
Затем стороны договорились о заключении перемирия. Власти Соединённых Штатов утверждают, что ядерная программа Ирана ликвидирована.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.