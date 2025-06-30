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Макгрегор: США предупредили Тегеран об ударах за два часа до их нанесения

Вашингтон присоединился к ударам Израиля по объектам в Иране в ночь на 22 июня.

Источник: Аргументы и факты

Полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты предупредили Иран об ударах «за два часа» до их нанесения.

«США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака», — сказал он.

Пост опубликован в соцсети X*.

Израиль начал операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав ядерные объекты в Иране. Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре.

Затем стороны договорились о заключении перемирия. Власти Соединённых Штатов утверждают, что ядерная программа Ирана ликвидирована.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.