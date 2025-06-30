Макгрегор: США предупредили Тегеран об ударах за два часа до их нанесения

Израиль начал операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав ядерные объекты в Иране. Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре.