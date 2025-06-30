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Захарова посмеялась над рижским депутатом, говорившей о «торчащих стволах»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова депутата думы латвийского города Рига Лианы Ланги.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова депутата думы латвийского города Рига Лианы Ланги.

— Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота, — написала она в Telegram-канале, опубликовав видео с заявление парламентария.

Таким образом дипломат оценила выступление Ланги, которая ранее предложила усилить национальную армию в условиях «российской угрозы». Она заявила, что в Латвии «из каждого окна должен торчать ствол».

В Шотландии трансгендерам* официально разрешили требовать, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела при досмотре осматривали сотрудники полиции разных полов. Мария Захарова 29 июня иронично прокомментировала данное нововведение.

Ранее активисты выразили обеспокоенность новыми правилами, сообщив, что некоторые задержанные могут использовать эту возможность для получения удовольствия. По их словам, такие правила ставят правоохранителей в неудобное или даже опасное положение.

*ЛГБТ — запрещенная в РФ экстремистская организация.

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