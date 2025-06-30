В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ

Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, принятие данного проекта для собственников означает, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. По его словам, ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года. Он добавил, что у граждан «появится мотивация к экономии».