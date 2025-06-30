О 45-градусной жаре предупреждают жителей Шымкента

3 июля в Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем — плюс 33 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 42 градусов, а опуститься может до плюс 23 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,7 м/с.