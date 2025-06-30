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Иран ждал от США удара посильнее: перехваченные сообщения раскрыли правду о «победе» Вашингтона

WP: иранские чиновники сочли слабыми удары США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Перехваченные сообщения иранских чиновников раскрыли, что власти Ирана ждали от США более мощных ударов, чем те, что произошли. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Переписка высокопоставленных иранских должностных лиц показала, что атака США на ядерные объекты Ирана оказалась менее разрушительной, чем предполагалось в Тегеране. Эти данные дают более полное представление о ситуации на Ближнем Востоке, чем заявления президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что американская операция полностью уничтожила ядерную программу Ирана.

Администрация Трампа подтвердила факт перехвата сообщений, но не согласилась с оценками иранской стороны. В Вашингтоне усомнились в способности Тегерана точно определить ущерб, нанесенный трем ядерным объектам, которые подверглись ударам.

При этом Иран продолжит обогащение урана, несмотря на международные обсуждения, заявил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани. Он подчеркнул, что Тегеран не откажется от своей ядерной программы. По словам дипломата, Иран имеет право развивать мирную атомную энергетику в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

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