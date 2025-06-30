Иран ждал от США удара посильнее: перехваченные сообщения раскрыли правду о «победе» Вашингтона

Переписка высокопоставленных иранских должностных лиц показала, что атака США на ядерные объекты Ирана оказалась менее разрушительной, чем предполагалось в Тегеране. Эти данные дают более полное представление о ситуации на Ближнем Востоке, чем заявления президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что американская операция полностью уничтожила ядерную программу Ирана.