Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе айрана

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомстваВ краевом Роспотребнадзоре жители Красноярского края получили информацию о полезных свойствах айрана и рекомендациях по его выбору.

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.

В краевом Роспотребнадзоре жители Красноярского края получили информацию о полезных свойствах айрана и рекомендациях по его выбору.

По данным специалистов, айран благодаря содержанию пробиотиков способствует нормализации кишечной микрофлоры и помогает в борьбе с запорами. Напиток богат витаминами группы B, необходимыми для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем, а также слизистых оболочек.

Кроме того, айран содержит важные микроэлементы:

• Кальций — укрепляет здоровье ногтей, волос и костей.

• Калий — помогает нормализовать кровяное давление.

Магний — регулирует сердечный ритм и снижает уровень «плохого» холестерина.

Однако, как подчеркивают эксперты, айран следует употреблять с осторожностью людям, страдающим панкреатитом, гастритом, непереносимостью лактозы и гипертонией.

Что касается выбора качественного айрана, в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на состав: хороший напиток должен состоять из молока, закваски, воды и соли. Оптимальное содержание соли в айране — от 0,5 до 1,5%.