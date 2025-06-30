В Роспотребнадзоре рассказали о пользе айрана

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.
В краевом Роспотребнадзоре жители Красноярского края получили информацию о полезных свойствах айрана и рекомендациях по его выбору.
По данным специалистов, айран благодаря содержанию пробиотиков способствует нормализации кишечной микрофлоры и помогает в борьбе с запорами. Напиток богат витаминами группы B, необходимыми для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем, а также слизистых оболочек.
Кроме того, айран содержит важные микроэлементы:
• Кальций — укрепляет здоровье ногтей, волос и костей.
• Калий — помогает нормализовать кровяное давление.
• Магний — регулирует сердечный ритм и снижает уровень «плохого» холестерина.
Однако, как подчеркивают эксперты, айран следует употреблять с осторожностью людям, страдающим панкреатитом, гастритом, непереносимостью лактозы и гипертонией.
Что касается выбора качественного айрана, в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на состав: хороший напиток должен состоять из молока, закваски, воды и соли. Оптимальное содержание соли в айране — от 0,5 до 1,5%.