В Роспотребнадзоре рассказали о пользе айрана

По данным специалистов, айран благодаря содержанию пробиотиков способствует нормализации кишечной микрофлоры и помогает в борьбе с запорами. Напиток богат витаминами группы B, необходимыми для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем, а также слизистых оболочек.