Командование Вооружённых сил Украины после проведения официальных собраний, а также построения продолжает говорить на русском языке, заявил бывший боец ВСУ с позывным Борзый.
Он отметил, что Киев утвердил законодательный запрет на использование русского языка.
«Когда вышел закон — большая часть руководства где-то на собраниях, ещё на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — сказал военный в беседе с агентством РИА Новости.
В настоящее время военнослужащий с позывным Браво вступил в батальон имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших солдат Вооружённых сил Украины.
Ранее он рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины прославляют идеологию нацизма, чтобы не оставаться в штурмовых батальонах, а оказаться в националистических подразделениях «Азов»* или «Айдар»*.
* Запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация.