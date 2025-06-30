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Экс-боец ВСУ Борзый: украинские командиры говорят русском языке

Киев утвердил законодательный запрет на использование русского языка.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины после проведения официальных собраний, а также построения продолжает говорить на русском языке, заявил бывший боец ВСУ с позывным Борзый.

Он отметил, что Киев утвердил законодательный запрет на использование русского языка.

«Когда вышел закон — большая часть руководства где-то на собраниях, ещё на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — сказал военный в беседе с агентством РИА Новости.

В настоящее время военнослужащий с позывным Браво вступил в батальон имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших солдат Вооружённых сил Украины.

Ранее он рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины прославляют идеологию нацизма, чтобы не оставаться в штурмовых батальонах, а оказаться в националистических подразделениях «Азов»* или «Айдар»*.

* Запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация.