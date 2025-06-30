Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: В США узнали о беседе чиновников Ирана, посчитавших удары по ИРИ слабыми

Разведывательные службы Соединенных Штатов ознакомились с содержанием телефонного разговора чиновников в Иране, где они заявили, что американские удары по ядерным объектам в исламской республике были не такими мощными и разрушительными, как ожидалось. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

Разведывательные службы Соединенных Штатов ознакомились с содержанием телефонного разговора чиновников в Иране, где они заявили, что американские удары по ядерным объектам в исламской республике были не такими мощными и разрушительными, как ожидалось. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

По их словам, высокопоставленные иранские чиновники рассуждали о том, почему удары США были не такими разрушительными и масштабными, как предполагалось изначально.

Газета WP отметила, что перехваченные звонки, электронные письма и другие электронные коммуникации являются одним из «самых мощных инструментов» разведывательных ведомств Шатов и часто составляют большую часть разведданых, использующихся на ежедневных брифингах американского президента Дональда Трампа.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 29 июня, что Иран сохранил ключевые элементы ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана.

По его словам, несмотря на удары Америки и Израиля по иранским объектам, ядерная инфраструктура страны полностью не уничтожена.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше