WP: В США узнали о беседе чиновников Ирана, посчитавших удары по ИРИ слабыми

Разведывательные службы Соединенных Штатов ознакомились с содержанием телефонного разговора чиновников в Иране, где они заявили, что американские удары по ядерным объектам в исламской республике были не такими мощными и разрушительными, как ожидалось. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники.