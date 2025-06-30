Разведывательные службы Соединенных Штатов ознакомились с содержанием телефонного разговора чиновников в Иране, где они заявили, что американские удары по ядерным объектам в исламской республике были не такими мощными и разрушительными, как ожидалось. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники.
По их словам, высокопоставленные иранские чиновники рассуждали о том, почему удары США были не такими разрушительными и масштабными, как предполагалось изначально.
Газета WP отметила, что перехваченные звонки, электронные письма и другие электронные коммуникации являются одним из «самых мощных инструментов» разведывательных ведомств Шатов и часто составляют большую часть разведданых, использующихся на ежедневных брифингах американского президента Дональда Трампа.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 29 июня, что Иран сохранил ключевые элементы ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана.
По его словам, несмотря на удары Америки и Израиля по иранским объектам, ядерная инфраструктура страны полностью не уничтожена.