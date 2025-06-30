До +25 градусов будет в понедельник на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 30 июня, у Иосифа, Кирилла, Климента, Максима, Никандра, Никиты, Пелагеи, Филиппа.
Между прочим, 30 июня 2025 года отмечают день Мануила Солнцестоя. Согласно народным приметам, сегодня не следует расплачиваться за покупки левой рукой. В противном случае можно лишиться своих накоплений.