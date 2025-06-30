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До +25 градусов будет в понедельник на Южном Урале

В понедельник, 30 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 30 июня, у Иосифа, Кирилла, Климента, Максима, Никандра, Никиты, Пелагеи, Филиппа.

Между прочим, 30 июня 2025 года отмечают день Мануила Солнцестоя. Согласно народным приметам, сегодня не следует расплачиваться за покупки левой рукой. В противном случае можно лишиться своих накоплений.