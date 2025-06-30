Мединский высказался о правдивости истории в СНГ

Россия никогда не оказывала давления на другие страны в вопросах истории, однако призывает сохранять ее правдивость и честность перед собой. Отношения между государствами РФ строит исключительно на взаимном уважении, подчеркнул помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.
«Что касается конкретных мер, то могу сказать одно: наша работа строится и будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога, никакого давления нет и не будет. В конце концов, преподавание истории — это внутреннее дело, просто мы призываем их к честности перед самими собой и историей», — отметил он.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что в некоторых странах СНГ в учебниках истории содержатся негативные оценки России. В связи с этим российское министерство ведет согласование общих трактовок исторического прошлого с профильными ведомствами других стран.
Ранее «МК» писал, что Мединский открыт к обсуждению с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросов истории Малороссии и Запорожского казачества.