Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский высказался о правдивости истории в СНГ

Россия никогда не оказывала давления на другие страны в вопросах истории, однако призывает сохранять ее правдивость и честность перед собой.

Россия никогда не оказывала давления на другие страны в вопросах истории, однако призывает сохранять ее правдивость и честность перед собой. Отношения между государствами РФ строит исключительно на взаимном уважении, подчеркнул помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Что касается конкретных мер, то могу сказать одно: наша работа строится и будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога, никакого давления нет и не будет. В конце концов, преподавание истории — это внутреннее дело, просто мы призываем их к честности перед самими собой и историей», — отметил он.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что в некоторых странах СНГ в учебниках истории содержатся негативные оценки России. В связи с этим российское министерство ведет согласование общих трактовок исторического прошлого с профильными ведомствами других стран.

Ранее «МК» писал, что Мединский открыт к обсуждению с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросов истории Малороссии и Запорожского казачества.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше