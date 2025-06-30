Мединский высказался о правдивости истории в СНГ

«Что касается конкретных мер, то могу сказать одно: наша работа строится и будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога, никакого давления нет и не будет. В конце концов, преподавание истории — это внутреннее дело, просто мы призываем их к честности перед самими собой и историей», — отметил он.