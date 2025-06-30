Госдума обсудит новые правила расчета оплаты услуг ЖКХ

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, новый порядок позволит собственникам ежемесячно видеть реальный объем израсходованных ресурсов и оплачивать только фактическое потребление. По его словам, это даст жильцам и управляющим компаниям стимул экономить и бережно относиться к коммунальным ресурсам. Кроме того, управляющие организации смогут своевременно рассчитываться с поставщиками и направлять собранные средства непосредственно на ремонт и содержание дома, а не на покрытие долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Законопроектом предусмотрен переходный период для постепенной адаптации к новым правилам начисления платы.