Госдума обсудит новые правила расчета оплаты услуг ЖКХ

В Госдуме предложили изменить формат расчета коммунальных услуг.
Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили изменить порядок начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах, внеся поправки в ФЗ. Документ предполагает переход от расчета по нормативам к оплате по фактическому потреблению ресурсов, фиксируемому общедомовыми приборами учета (ОДПУ), начиная с каждого расчетного месяца.
«Представляется целесообразным пересмотреть приоритетопределения стоимости коммунальных ресурсов на СОИ (содержание общего имущества). Стоимость коммунального ресурса, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Сейчас жильцы платят по нормативам, а перерасчет по показаниям счетчиков происходит только раз в год, что приводит к появлению кассовых разрывов у управляющих компаний.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, новый порядок позволит собственникам ежемесячно видеть реальный объем израсходованных ресурсов и оплачивать только фактическое потребление. По его словам, это даст жильцам и управляющим компаниям стимул экономить и бережно относиться к коммунальным ресурсам. Кроме того, управляющие организации смогут своевременно рассчитываться с поставщиками и направлять собранные средства непосредственно на ремонт и содержание дома, а не на покрытие долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Законопроектом предусмотрен переходный период для постепенной адаптации к новым правилам начисления платы.
Ранее Госдума уже одобрила перенос крайнего срока оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца, чтобы дать гражданам больше времени на проверку квитанций и планирование бюджета. Новые инициативы в сфере ЖКХ, включая переход на оплату по фактическому потреблению ресурсов и изменения сроков платежей, направлены на повышение прозрачности расчетов и удобство для собственников жилья. Изменения вступят в силу с марта 2026 года, что позволит гражданам адаптироваться к новым правилам.