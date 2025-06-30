Массовое отравление выпускников в Перми: появились новые детали

Также сообщалось, о возбуждении второго уголовного дела после того, как на круизном лайнере «Михаил Булгаков» отравились пассажиры. Оно было возбуждено по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. С 19 по 29 мая 2025 года теплоход следовал по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. В ходе круиза у 79 пассажиров, включая шестерых детей, были выявлены симптомы норовирусной инфекции. Все пострадавшие отказались от госпитализации.