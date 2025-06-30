Массовое отравление выпускников в Перми: появились новые детали

Сотрудники прокуратуры инициировали проверку случаев отравлений людей в развлекательном заведении в центре Перми. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.
«Органами прокуратуры края взята на контроль ситуация с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений города Перми», — рассказали собеседники агентства.
Отмечается, что с 25 июня в пермские больницы с признаками пищевого отравления обратились несколько человек. До этого местные журналисты писали, что после выпускного в заведении с банкетным залом в центре Перми симптомы отравления возникли у более чем 30 школьников.
Надзорные органы в настоящее время устанавливают причины инцидента.
25 июня было завершено расследование уголовного дела Следственные органы завершили расследование уголовного дела из столичных социальных центров. Сам инцидент произошел 13 сентября 2024 года, за медицинской помощью тогда обратились 42 человека.
Правоохранительные органы установили, что что сотрудники социального центра допустили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг постояльцам.
Также сообщалось, о возбуждении второго уголовного дела после того, как на круизном лайнере «Михаил Булгаков» отравились пассажиры. Оно было возбуждено по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. С 19 по 29 мая 2025 года теплоход следовал по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. В ходе круиза у 79 пассажиров, включая шестерых детей, были выявлены симптомы норовирусной инфекции. Все пострадавшие отказались от госпитализации.
Одно из крупных массовых отравлений произошло в Москве летом прошлого года, когда после обеда салатами из доставки отравились боле 120 человек. При в моменте на пике проявления симптомов у горожан, 55 человек были в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации, но угрозы жизни врачи не наблюдали.
Тогда правоохранительные органы и Роспотребнадзор установили, что инфекция, которая привела к ботулизму, находилась в консервированной фасоли. По словам экспертов, консервированную фасоль не маркируют, потому быстро отследить и изъять опасную партию продукта очень сложно.