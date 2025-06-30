Мэр Руслан Болотов встретился с активной молодежью Иркутска

Многие — помощники депутатов Законодательного собрания области, городской Думы, молодогвардейцы. Некоторые являются добровольцами СВО, не раз посещали прифронтовые территории с гуманитарными миссиями.
В формате открытого диалога глава областного центра ответил на интересующие молодых людей вопросы. Руслан Болотов рассказал о проектах, которые реализуются в столице Прибайкалья. Среди них — реконструкция напорных трубопроводов с возведением канализационно-насосной станции, строительство теплового луча, а также самой большой школы в регионе — на улице Ярославского, где дети смогут помимо основных занятий посещать дополнительные кружки, секции.
На встрече обсудили деятельность городской администрации и партии «Единая Россия», проекты, реализуемые в столице региона в рамках Стратегии социально-экономического развития, сформированной до 2036 года. Главный принцип разработанного документа — опора на собственный человеческий капитал, сообщает пресс-служба мэрии.
«Вы уже имеете представление о том, что такое городское хозяйство. Вовлечены в решение важных для жителей вопросов, знаете проблематику области и муниципалитета. Этот опыт, полученные на практике знания помогут вам в дальнейшем. Нам нужны профессиональные кадры, которые будут управлять городом и регионом. Желаю вам, чтобы ваши энергия, талант, способности и желание менять жизнь к лучшему были одной из движущих сил в Иркутске и области», — отметил Руслан Болотов.
Глава города подчеркнул, что администрация Иркутска заинтересована в том, чтобы молодежь оставалась полноправным участником городских процессов, предлагала свои идеи и проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан.