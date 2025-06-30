Следком проверят обстоятельства гибели жителя Усть-Ишимского района Омской области

СУ СК России по Омской области начало доследственную проверку после публикаций в СМИ о смерти жителя Усть-Ишимского района. По имеющейся информации, сельчанину не смогли своевременно оказать медицинскую помощь из-за плохого состояния дороги. Об этом сообщила вечером 28 июня пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, а также установлены причины смерти мужчины, действиям ответственных лиц дадут правовую оценку. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке статьи 145 УПК РФ», — рассказали в Следственном управлении регионального СК.
Напомним, ранее «КП Омск» сообщила, что инцидентом заинтересовалась прокуратура. По предварительным данным, 56-летний местный житель умер в четверг, 26 июня. Мужчине, злоупотреблявшему алкоголем, стало плохо на катере по пути из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим. По одной информации — пассажиры вызвали скорую на причал, больной скончался в ЦРБ. По другой — сообщений в больницу не поступало. Известно, что в распоряжении медучреждения имеется гусеничный транспортер, который используют для выездов в труднодоступные локации.