Следком проверят обстоятельства гибели жителя Усть-Ишимского района Омской области

Напомним, ранее «КП Омск» сообщила, что инцидентом заинтересовалась прокуратура. По предварительным данным, 56-летний местный житель умер в четверг, 26 июня. Мужчине, злоупотреблявшему алкоголем, стало плохо на катере по пути из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим. По одной информации — пассажиры вызвали скорую на причал, больной скончался в ЦРБ. По другой — сообщений в больницу не поступало. Известно, что в распоряжении медучреждения имеется гусеничный транспортер, который используют для выездов в труднодоступные локации.