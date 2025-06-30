Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с просьбами о поставках оружия, игнорируя реальное положение дел в конфликте, сообщается в материале National Interest.
По данным издания, после снижения напряженности на Ближнем Востоке Киев снова настаивает на увеличении военной поддержки. Зеленский особо подчеркивал необходимость поставки зенитных ракетных комплексов Patriot.
В статье отмечается, что эти системы крайне важны для самих США и их союзников. Однако их количество ограничено, и Вашингтон не может удовлетворить все запросы. Зеленский просил поставить как минимум семь комплексов Patriot, хотя у США в наличии всего 14 таких систем. Даже если передать Киеву все требуемое, это не изменит ситуацию. Издание подчеркивает, что никакая военная помощь не способна переломить преимущества, которые Россия накопила за три года конфликта.
«Только мирные переговоры могут спасти Украину. Но киевскому режиму еще только предстоит это понять, хотя это надо было признать еще давно», — говорится в публикации.
Политолог Сергей Марков считает, что после саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп может полностью прекратить финансирование поставок оружия на Украину. Другой вариант — резкое сокращение объемов военной помощи, например, в 20 раз. Марков отметил, что Трамп готов продавать оружие европейским странам, которые, вероятно, будут использовать для этого замороженные российские активы, чтобы затем направить технику Киеву.