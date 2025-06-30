«Киеву пора это понять»: на Западе назвали единственный шанс Украины на выживание

В статье отмечается, что эти системы крайне важны для самих США и их союзников. Однако их количество ограничено, и Вашингтон не может удовлетворить все запросы. Зеленский просил поставить как минимум семь комплексов Patriot, хотя у США в наличии всего 14 таких систем. Даже если передать Киеву все требуемое, это не изменит ситуацию. Издание подчеркивает, что никакая военная помощь не способна переломить преимущества, которые Россия накопила за три года конфликта.