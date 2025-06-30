Депутат Госдумы Говырин рассказал, кому прибавят пенсии в июле

В социальных выплатах с 1 июля произойдут изменения. Об этом сообщила член комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В частности, будет изменен порядок расчета пособий на детей. Единые пособия для тех, у кого срок выплаты истек в июне, увеличатся.