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Депутат Госдумы Говырин рассказал, кому прибавят пенсии в июле

С 1 июля некоторым пенсионерам повысят выплаты и надбавки. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

С 1 июля некоторым пенсионерам повысят выплаты и надбавки. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он рассказал, что пенсии поднимут тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства. Так, выплаты увеличат тем гражданам, которые прекратили трудовую деятельность.

Также пенсии вырастут у достигших 80-летнего возраста, получивших первую группу инвалидности или же ставших опекуном для нетрудоспособных иждивенцев.

— Россияне, которым исполняется 80 лет в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей 40 копеек. Это повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Соцфонда РФ, — уточнил парламентарий в беседе с ТАСС.

В социальных выплатах с 1 июля произойдут изменения. Об этом сообщила член комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В частности, будет изменен порядок расчета пособий на детей. Единые пособия для тех, у кого срок выплаты истек в июне, увеличатся.