На 43% выросла общая площадь жилья под ключ в Иркутской области

На 43% выросла общая площадь жилья под ключ в январе — мае 2025 года в Иркутской области по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Основная доля жилых домов, а именно 90% всей площади, введена населением за свой счет и с помощью кредитов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.