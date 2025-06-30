На 43% выросла общая площадь жилья под ключ в Иркутской области

На 43% выросла общая площадь жилья под ключ в январе — мае 2025 года в Иркутской области по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Основная доля жилых домов, а именно 90% всей площади, введена населением за свой счет и с помощью кредитов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.
За указанный промежуток в строй введено 8 567 квартир. В прошлом году их число составило 6 573. Рост в 1,7 раза отмечен в городской местности. В сельских населенных пунктах — рост в 1,3 раза. На эти территории приходится 61% общего количества. Объем индивидуального жилищного строительства вырос в 1,5 раза.
Из общего итога жилье площадью 224 тысяч кв. метров, то есть 22%, построено в садоводствах региона, 51 тысяч кв. метров, или 5%, введено населением за счет реконструкции.
Кроме того, сдано в эксплуатацию 96 промышленных, коммерческих, учебных, административных и других нежилых зданий.
За 5 месяцев 2025 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 95 млрд рублей, на 2,8% меньше, чем в январе — мае 2024 года.
Напомним, в Приангарье увеличился объем ввода жилья. За пять месяцев текущего года в регионе было введено более 1,2 млн кв. метров жилой площади.