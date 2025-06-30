Футбольный клуб «Амкар Пермь» на выезде победил «Урал-2»

Пермские футболисты открыли счет на шестой минуте. Первый гол в ворота соперников забил нападающий Артем Котик. В конце второго тайма Артем Котик оформил дубль. По итогам 12 матчей красно-черные занимают первое место и имеют в активе 30 очков.